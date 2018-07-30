أصدر المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب محمد الشرقاوي، نائب رئيس مجلس المدينة، بضرورة إحالة 17 من قوة العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفرجنينة للتحقيق بالنيابة الإدارية بسبب عدم انضباطهم وتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي.

جاء ذلك عقب اطلاع رئيس مجلس المدينة على تقارير من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة يشمل التفتيش الإداري على وحدة صحة كفرجنينة التابعة للإدارة الصحية بأول المحلة، لفحص الشكوى المقدمة من عدد من أهالي القرية، والذين يتضررون من الإهمال الموجود هناك، بسبب عدم وجود أطباء في الوحدة.

وكشفت التقارير عن رصد عدم تواجد 17 من قوة العاملين بالوحدة، من بينهم 9 أطباء فأصدر قراره المشار إليه.