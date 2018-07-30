حصلت "الوطن" على أسماء العاملين اللذين لقيا مصرعهما ظهر اليوم، إثر انهيار حفر بئر خط صرف صحي كانا يعملان به بقرية كوم أسفحت التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد تلقيه بلاغا بانهيار حفر بئرخط صرف صرف صحي ووقوع متوفين.

وانتقل إلى مكان الحادث المقدم أحمد أبوبكر، رئيس مباحث مركز صدفا، وبالفحص تبين مصرع كلا من محمود سليمان شرف الدين، 30 سنة، عامل، وأحمد رفعت أحمد عبد اللاه 25 سنة، عامل بشركة مقاولات، مقيمين بمركز الغنايم أثناء حفرهما بئر للصرف الصحي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجرى انتشال الجثتين بمعرفة قوات الحماية المدنية وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.