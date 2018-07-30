قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول للدولة المصرية.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال كلمتها بالمنتدي الأول للمصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، المقام بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، اليوم، أن مصر تخوض حاليا عدة حروب ومن أعداء كثيرة منها من هو معلوم ومنها ما هو مجهول.

وتابعت: "مصر تخوض حربا ضد الإرهاب وقوى الظلام في سيناء، كما تخوض حربا معلوماتية هدفها نشر الشائعات لهدم الدولة وإحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه وبين المصريين المسلمين والأقباط فضلا عن حرب اقتصادية، لشل الاقتصاد المصري، وحرب إعلامية لتشويه ما يتم بمصر من إنجازات".

وإشارت إلى أن المصريين بالخارج أظهروا حبهم لوطنهم، وأنهم جنود في المعارك التي تخوضها مصر حاليا، موضحة أن المصريين بالخارج شاركوا في الحرب الاقتصادية، حيث قاموا بزيادتهم تحويلاتهم الدولارية خلال السنوات الأخيرة ما صب في مصلحة الاقتصاد، كما ساهموا في الرد علي كل المغالطات التي تنشر علي مصر بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر حاليا آمنة تماما ولا تعاني من أية مشكلات أمنية، كما أنها قضت نهائيا على مشكلات انقطاع الكهرباء والغاز.