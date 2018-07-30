أعربت منار المنسي، أرملة الشهيد أحمد منسي، عن سعادتها بدعوتها لحضور منتدى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج تحت شعار "إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسعد"، مشيرة إلى أنها عاشت جزء من عمرها خارج مصر وأن أسعد لحظات عمرها كانت عند نزولها لقضاء الإجازة في أرض الوطن، مستنكرة شكاوى البعض من الغلاء أو غيره، رغم أن أبطالنا في سيناء ربما لا يجدون لقمة أو شربة ماء، ولم يكن أحدهم يشتكي أو يتذمر.

وأضافت قائلة: "إن مصر تستحق أن نبذل أقصى ما لدينا من أجل بنائها فهي تستحق أعمارنا جميعًا، وأن رسالة الشهيد أحمد منسي هي النبراس الذي يجب أن نسترشد به جميعًا، فقد ضحى بحياته من أجل الوطن، وهذه التضحية أتلمسها في المصريين بالخارج حيث أجد فيهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم فداء للوطن"، مؤكدة أن المصريين في الخارج لديهم انتماء شديد نتيجة بعدهم عن بلادهم لسنوات طويلة.

وأوضحت أن العقيد منسي كتب العديد من الرسائل للمصريين، وأنه دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسماها "صفحة مصر" لتكون في حب مصر بمساعدة كل محتاج والابتسام في وجوه الآخرين، مشيرة أن العقيد منسي كان يردد دائمًا أنه وزملاءه من القوات المسلحة فخورين بالتضحية بأرواحهم لمصر لتعيش آمنة مستقرة.

وقالت إن المنسي كتب عدة أشعار في حب الوطن من بينها: "وقبيل أن أرحل أوصيكم ونفسي بوطن يستحق منا العناء، تحية لمن وهب الروح والجسد وسلام على من انتقى الكفن كرداء".

وأكدت منار، أن مصر أمانة في عنق كل مصري بالداخل والخارج، وقالت: "يجب علينا أن نتحمل حتى نصل بها إلى بر الأمان".