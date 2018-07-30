تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، قافلة طبية توجهت إلى مؤسسة تربية البنين لرعاية الأيتام بالمنصورة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بعمل قوافل طبية علاجية إلى دور رعاية الأيتام.

وأكد بيان صحفي لمديرية الصحة، أن القافلة حضرها أخصائيين أطفال وجلدية وأسنان للكشف على الأطفال، بالإضافة إلى فنيين معمل وصيادلة وتمريض، لعمل التحاليل الطبية اللازمة وجرى توفير الأدوية اللازمة، وصرف علاج لحالات الأنيميا وكذلك علاج حالات الديدان المعوية، وذلك بعد عمل التحاليل الطبية لجميع الأطفال.

وسحب فريق صحة البيئة، عينات مياه من عدة أماكن متفرقة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص والتأكد من النظافة العامة بالدار.

وتأكد فريق مراقبة الأغذية من سلامة وجودة الغذاء المقدم للأطفال، ووجود شهادات صحية للعاملين والتأكيد على تقديم الغذاء الصحي والسليم لهؤلاء الأطفال، مشددا على النظافة العامة وتوافر وسائل الحماية في الدار.

وكتب الفريق بعض الملاحظات والتي أمر المحافظ فورا بتلافيها.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه القوافل مستمرة على باقي دور رعاية الأيتام للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال بباقي دور الرعاية.