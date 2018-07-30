دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، التى تهدف لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية للجهات الرسمية باستقلالية تامة. وقال «السيسى»، اليوم، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة، اليوم، إن مصر تضع دائماً الاستثمار فى بناء الإنسان على رأس أولوياتها.

واعتبر أن حضوره المؤتمر تأكيد على إرادة الدولة والتزامها بتوظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية، لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية فى الحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية.

وأضاف الرئيس: «المؤتمر يتوج مثابرة وطموح هذا الشعب العظيم، الذين جسدوا بإرادتهم مثلاً يحتذى به ودليلاً قاطعاً على أن الإبداع لا يعوقه إلا الاستسلام واليأس»، مبدياً إعجابه بعدد من النماذج لذوى الإعاقة، وتابع: «هم ليسوا ذوى احتياجات خاصة، ودى مش مجاملة وأرجو أن تصل رسالتى.. الأسرة الموجودة اللى بترعى ربما تعانى شوية، ولكن لديكم أرصدة هائلة عند رب الناس، واعتبر ذوى الاحتياجات ذوى أرصدة خاصة».

الرئيس لـ«ذوى الاحتياجات الخاصة»: من أجمل أيام حياتى.. والدولة حريصة على تفعيل نسبة الـ5%

وأعرب «السيسى» عن سعادته البالغة بعد تكريم عدد من ذوى الاحتياجات، قائلاً: «والله دا من أجمل أيام حياتى، يوم مبدع ورائع، وأعطانى طاقة إيجابية». ووجه الرئيس بضرورة حضور نماذج مشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل المناسبات، واستمع إلى مطالب عدد منهم، مشدداً على أن الدولة حريصة على تفعيل نسبة الـ5%، مستطرداً: «قد يكون حجم المطلوب أكبر من المتاح».

من جهة أخرى، استقبل الرئيس اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.