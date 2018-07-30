إعدام 17 ألف كلب ضال خلال عام في بني سويف

أعدمت مديرية الطب البيطري في بني سويف، 17 ألف و333 كلب ضال بشوارع المحافظة، على مدار عام كامل، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق في المحافظة، استجابة لشكاوى الأهالي ضدها نتيجة لتعرضهم للعقر.

وقال الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، خلال تصريحات لـ"الوطن": أعدمنا خلال عام من شهر 7 من العام الماضي حتى شهر يوليو الحالي قرابة 17 ألف و333 كلب ضال، إثر شكاوى وبلاغات متعددة من الأهالي سواء بتعرضهم للعقر من تلك الكلاب أو تسببها في إزعاجهم".

وأشار إلى أن إعدام الكلاب يكون بطريقتين أولها من خلال وضع نسبة من سم معين في قطع لحم في مناطق معينة معروفة بانتشار الكلاب الضالة وتحت رقابة ومتابعة الوحدة البيطرية والمحلية، والطريقة الثانية من خلال إطلاق أعيرة خرطوش عليها بالتعاون مع شرطة المرافق بالمحافظة، ودفنها بعد ذلك في المدافن الصحية المخصصة لذلك".

وتابع مدير عام الطب البيطري في بني سويف: "خلال نفس العام أيضا أصدرنا عدد 550 رخصة كلب وحقنها بحقنة السعار وإصدار بطاقة لها تتضمن ترقيما خاص بكل كلب يتم وضعه في أذن الكلب متوافقا مع رقمه في البطاقة لتمييزه" مضيفا: "هناك اشتراطات لترخيص الكلاب تتضمن توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب البيطري، وحصولها على حقنة السعار بالوحدة البيطرية".

وأشار الوكيل إلى أن قوانين الإدارة العامة للهيئة البيطرية تتضمن مكافحة الكلاب الضالة حماية للمواطنين وحرصا عليهم من العقر.

واشتكى عدد من المواطنين بمدينتي بني سويف والواسطي من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع ما قد تسبب في حالة من الخوف للأطفال والسيدات، بالإضافة إلى ما تحدثه تلك الكلاب من الإزعاج ليلا.