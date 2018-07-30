قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الاتفاق على زيادة التنسيق بين الجهات الوطنية و«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» بوزارة الخارجية، وتعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى ظل توجهات «استدامة العلاقات المصرية - الأفريقية»، خاصة مع دول حوض النيل.

وكشف «عبدالعاطى»، عقب اجتماع تنسيقى، اليوم، لمناقشة مشروعات التعاون فى مجال الموارد المائية والرى بحوض النيل الممولة من الوكالة المصرية للتنمية، عن أن «المشاركين فى الاجتماع جددوا حرصهم على تكاتف الجهود الوطنية لإزالة أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الثنائية، التى تحمل رسالة بأن مصر لا تساند جهود التنمية المستدامة فى دول حوض النيل فحسب، بل فى القارة الأفريقية كلها».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بهاء الدين محمد، رئيس قطاع المياه بالوزارة، أن الاجتماع ناقش أوجه وسبل تفعيل مذكرات تفاهم مع أوغندا عام 2010 لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والرى، ومع تنزانيا فى 2009 لمشروعات توفير مياه الشرب النقية، ومع الكونغو الديمقراطية فى 2012 لتنفيذ مشروعات تلبى احتياجات سكانها من المياه».

وقال ياسر هاشم، سفير مصر لدى إريتريا، إن وفداً من الفنيين المصريين تابعاً لـ«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» زار العاصمة «أسمرة» مؤخراً، لتركيب أجهزة طبية فى مجالات العيون والأسنان والجراحة العامة، وإنشاء مراكز طبية متخصصة فى المستشفيات الإريترية، وتدريب أطباء وفنيين إريتريين بها.