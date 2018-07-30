أعلنت نتائج تصنيف "ويبومتريكس" webometrics الدولي للجامعات نسخة يوليو 2018، تقدم جامعة طنطا عالميا، حيث احتلت الترتيب رقم 2131 عالميا واحتفظت بالمركز التاسع على المستوى المحلي، والمركز الـ36 إفريقيا، وتقدمت الجامعة عربيا للمركز الـ29.

يذكر أن تصنيف "ويبومتريكس" يرتب أفضل الجامعات على مستوى العالم على أساس النشاطات التي تقوم بها أي جامعة، ويظهر ذلك في موقعها الإلكتروني ويستند إلى 4 معايير تشكل جميعها تقدما للجامعة التي تحصل على أفضل ترتيب.

ويأتي من ضمن هذه المعايير: معيار الأبحاث ويشمل عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا تحت نطاق موقع الجامعة، بالإضافة إلى معيار حجم صفحات الموقع التابع للجامعة، إضافة إلى مدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث، وكذلك معيار الملفات الغنية والتي يتم فيها احتساب عدد الملفات الإلكترونية بأنواعها المختلفة والتي تنتمي لموقع الجامعة على محركات البحث.