أعرب اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الجديد، عن تقديره الكامل لثقة وزير الداخلية، بتكليفه مديرا لأمن البحيرة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الوزير بمواجهة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار، وضبط الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة من أكبر محافظات الجمهورية، وسيتم تكثيف الحملات بمناطق الظهير الصحراوي والطريق الدولي الساحلي، لضبط الخارجين عن القانون وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذا للقانون.

وأضاف مدير أمن البحيرة الجديد: "مكتبي مفتوح أمام المواطنين للعمل على حل مشكلاتهم وسرعة الاستجابة للبلاغات"، لافتا إلى أنه يعرف مواطني البحيرة جيدا، من خلال التعامل معهم خلال فترة توليه منصب نائب مدير الأمن السابق.