أعربت ندى، من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بنظام الدمج، عن سعادتها البالغة لحضورها المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، موضحة أنهم أبلغوها بتكريمها في مؤتمر الشباب ولكن ذلك لم يحدث.

وأضافت "ندى"، خلال حوارها في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش: "كان شرف ليا إني أحضر المؤتمر وأشوف الرئيس السيسي، وعندي أمل إن الرئيس هيكرمني وهغني قدامه وقف الخلق لأم كلثوم".

وأشارت إلى أن المعلمين بالمدرسة كانوا يقدمون لها الرعاية الكاملة في المدرسة، ويتعاملون معها مثل أبنائهم.