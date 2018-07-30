أرجع الشيخ هاني الحسيني، قارئ المؤتمر السادس للشباب، عن سبب اختياره للقراءة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في المناسبات الأخيرة كالاحتفالات والمؤتمرات الشبابية، إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون رشح بعض أسماء الشباب للقراءة أمام الرئيس السيسي، فوقع الاختيار عليه من قبل مؤسسة الرئاسة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه قارئ في الإذاعة والتلفزيون منذ عام 2011، وحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بماليزيا.

وأوضح الحسيني أنه يبلغ من العمر 36 عاما، ويتلقى إخطارات بالقراءة أمام الرئيس من قبل رئاسة الجمهورية في المناسبات المختلفة، التي سيقرأ فيها، ليحضر القراءة المناسبة لها.

ولفت الحسيني إلى حصوله على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس وإجازة القرآن الكريم من معهد القراءات بشبرا، ويعمل كموظف في وزارة البترول.

وعن الملوك والرؤساء الذين قرأ أمامهم الحسيني غير الرئيس السيسي، قال: "قرأت أمام ملك ماليزيا وسلطان بروناي الحاج حسن حامد البلقية والذي استضافني في قصره بسلطنة بروناي لمدة 9 أيام واحتفظ بعلاقات طيبة معه".

وأضاف: "قرأت القرآن أيضا أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح ورئيس إيران في أحد الأمسيات الرمضانية بترشيح من وزارة الأوقاف".

وأشار الحسيني إلى أنه حفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية على يد الشيخ جمعة عثمان وصححه على الشيخ عبدالله الجوهري، عضو لجنة المصحف، وأنه يقرأ القرآن الكريم بالتلاوات المتواترة والشاذة.