منذ أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته لوزيرة الصحة في 5 يوليو الجاري، للقضاء على قوائم الانتظار لـ12 ألف من مرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة بتكلفة 607 مليارات جنيه، وبدأت وزارة الصحة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدبيرات المختلفة للتعامل بشكل عاجل، كان منها التسجيل الإلكتروني للمرضى، والذي خرج للخدمة في زمن قياسي.

وخلال فعاليات جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي" بالمؤتمر السادس للشباب، الذي احتضنته جامعة القاهرة، قدمت الدكتورة هالة زايد، للمهندس أنتوني سمير، رئيس قسم التتبع والتحكم بهيئة الإسعاف، والذي صمم الموقع الإلكتروني للتسجيل في مشروع قوائم الانتظار، لتوفير الجهد والوقت لتنفيذ المشروع في أقل وقت ممكن.

"الوطن" حاورت المهندس أنتوني سمير، صاحب الـ32 عامًا، ليكشف كواليس تجربته في المساعدة في إنهاء معاناة مرضى قوائم الانتظار.

- بداية.. كيف رشحت للمشاركة في مشروع إنهاء قوائم الانتظار؟

رشحني للمشاركة في المشروع المهندس وائل شحاتة، مدير عام الاتصالات بهيئة الإسعاف، وذلك بعد أن طلبت وزيرة الصحة وضع نظام إلكتروني لتقديم المرضى في مشروع قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن.

- هل كان الترشيح للمشروع مفاجئ بالنسبة لك؟

كنت على دراية كاملة بتفاصيل المشروع، الذي بدأ التفكير فيه، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، ولكن الترشيح جاء بصورة مفاجئة، وقبل بداية التسجيل في المشروع بوقت قصير جدًا، وأنجزت "التطبيق" الخاص بالتسجيل، الذي فتح يوم 18 يوليو الجاري خلال 72 ساعة فقط.

أنتوني سمير: المشروع يعتمد على تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني والكول سنتر

- وماذا عن تفاصيل النظام الإلكتروني للتسجيل الذي اعتمدت عليه في إنجاز مهمتك؟

نظام التسجيل في المشروع يعتمد على محورين، الأول تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، والثاني عن طريق الكول سنتر، وبعدها تصل كل هذه البلاغات إلى اللجنة المشكلة لفحصها، برئاسة دكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الأسعاف، والدكتور أحمد محيي، مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجي، ليبدأ تنقية البيانات وتدقيقها وتحويلها للجنة، وتعيد توجيهها للمستشفى، لتسريع العمليات وتوفير المستلزمات اللازمة في مختلف التخصصات الطبية.

- وما التقنية التي اعتمدت عليها؟

اعتمدت على تطبيق إلكتروني "أبلكيشن" يعتمد على تكنولوجيا "open source"، أو برمجيات مفتوحة المصدر، تتيح سرعة التعامل والتسجيل وتأمين البيانات على الموقع من القرصنة.

- هل لقاءك اليوم بمؤتمر الشباب بوزيرة الصحة كان الأول؟

التقيت الدكتورة هالة زايد، أول مرة، ليلة تشغيل البرنامج، حيث كانت تطمئن على الاستعدادات النهائية قبل إطلاق موقع التسجيل، واليوم، كان اللقاء الثاني، حيث جاءت لمصافحتنا وتحيتنا أنا وزملائي خلال فعاليات المؤتمر.

سمير: كنت مسئولا عن ميكنة غرف العمليات وتسريع أداء عربات الإسعاف

- قبل "قوائم الانتظار".. ما المشروعات الأخرى بالوزارة التي عملت عليها؟

كنت مسؤولا من قبل عن مشروع cad911، وهو خاص بنظم السلامة العامة، تحت إشراف المهندس وائل شحاتة منذ عام 2014 وحتى الآن، ويشمل المشروع ميكنة غرف العمليات، ويتيح خرائط GPS، وسرع من أداء عربات الإسعاف، وإرسال تقارير وبيانات عن الحالات، التي تخدمها منظومة الرعاية الصحية.

- كيف ترى تكريمك اليوم بمؤتمر الشباب في حضور رئيس الجمهورية؟

أمر مشرف للغاية، وتقدير لمجهود بذل لسنوات، وحافز لإنجاز مشروعات أكثر في خدمة الوزارة، وللعاملين بالقطاع الصحي في مصر.