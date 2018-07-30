رئيس إنهاء "قوائم الانتظار": ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمستشفيات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع إنهاء "قوائم الانتظار"، إن قوائم الانتظار شملت 17 ألف حالة موزعة على جميع المستشفيات المتخصصة في إنهاء العمليات.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المشروع سيشهد تطويرا كبيرا خلال الأيام المقبلة عن طريق ربط غرفة العمليات الرئيسية للمشروع بالمستشفيات المقدمة للخدمة، لمراجعة حجم الأعمال المقدمة والجراحات التي تم إنجازها.

وشدد الأنصاري على أن وزيرة الصحة نبهت على ضرورة التحرك السريع لإجراء الجراحات المتأخرة للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار.