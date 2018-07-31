من نائب لمدير أمن كفر الشيخ.. فريد مصطفى "رجل المواقف البطولية"

برز اسم اللواء فريد مصطفى محمد صابر، وشهرته فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، في أواخر مارس عام 2017 عندما شهد له الجميع بالأداء البطولي في ملتقى توظيف كفر الشيخ، الذي انتهى بإصابة أكثر من 168 شخصًا، حيث نسى أنه نائبًا لمدير الأمن وتعامل بموقف بطولي وإنساني، وأنقذ فتاة كانت حامل وكادت أن تُدهس تحت الأقدام.

مدير أمن كفر الشيخ الجديد، من مواليد عام 1961، وتخرج في كلية الشرطة عام 1983، وعمل في مديريات أمن كثيرة أبرزها "أمن القاهرة"، ومساعدًا لمدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، ثم مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام، إلى أن تم تعيينه نائبًا لمدير أمن كفر الشيخ خلال فبراير من العام لماضي.

واللواء فريد مصطفى، متزوج ولديه 3 أبناء أحدهم ضابط شرطة، والآخر حاصلاً على بكالوريوس تجارة إنجليزي ويعمل محاسباً في أحد البنوك، ولديه طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام.

وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء فريد مصطفى مديراً لامن كفر الشيخ، فى الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، بدلاً من اللواء أحمد صالح، بعد خروجه على المعاش لبلوغه سن التقاعد.