وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الإثنين، بضرورة توفير كل مقاسات الزي المدرسي للتلاميذ بجميع المراحل التعليمية، مع توفير الزي المدرسي للأطفال الأيتام مجانا، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ أثناء زيارته لمصنع الملابس التابع للمحافظة، إنه وجه بسرعة الانتهاء من تصنيع وتوزيع الزي المدرسي الخاص برياض الأطفال في موعد غايته 20 أغسطس، وتوفير أتوبيس لصالح المصنع بنظام الإيجار المخفض لنقل العاملين بالمصنع من أقرب موقع لهم، مع الالتزام بتحديد توقيت واحد لجميع العاملين "ذهاب، وعودة"، وصرف حوافز للقائمين على تسليم وتوزيع الزي المدرسي.