قال عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، إن الاتحاد حصد 6 ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط، وتغلب المصارعين المصريين على مصنفين عالميين، مضيفًا: "موضوع المصارع محمود فوزي أخذ أكبر من حجمه، ومن تحدث عنه على السوشيال ميديا لا يعرف عن كواليس الموضوع شيئا".

وأضاف نوار، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن": "أحمد عجينة فاز بمباراتين على محمود فوزي، وفوزي صديق شخصي لي، ووقفت بجانبه في أشياء كثيرة، محمود فوزي مشكلته أن المباراتين اللي مع عجينة لا يدرك أنهما تصفية من أجل الصعود لدورة ألعاب البحر المتوسط".

وأشار إلى أن فوزي طلب الدخول في المعسكر لتمثيل مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، ونحن طلبنا ميعاد نهائي من مدير المنتخب لاختيار لاعب لتمثيل مثل في دورة البحر المتوسط، مستطردًا: "أنا حضرت ونائب رئيس الاتحاد، واللجنة العليا للحكام حضروا المباراة بين عجينة وفوزي، لأنها مباراة رسمية وليست تدريبية كما قال فوزي".