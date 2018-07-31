بالفيديو| ليلى عز العرب: والدي رفض دخولي مجال الفن

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، تفاصيل دخولها الحياة الفنية بعد تقدم عمرها، موضحةً أنها كانت تعمل في أحد البنوك.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "عملت في 7 بنوك، لكن رغبتي كانت الاشتغال في التمثيل، ورفض والدي انضمامي للمعهد العالي للفنون المسرحية، بالرغم من إنه كان يعمل مدير تصوير سينما، لكنه كان يرغب في عدم دخولي المجال الفني بسبب كثرة مشاكلها".

وأردفت: "حصلت على كورس تمثيل، وتقدمت للاختبار في أحد مكاتب التمثيل، وابتديت في مشهد صامت في أحد المسلسلات عام 2001 بعد دخولي المجال بعام واحد، وأنا سعيدة بهذا المشهد سعادة غامرة، لأنني اكتشفت عدم خوفي من الوقوف أمام الكاميرات".