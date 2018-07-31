سامي عبدالراضي: حركة التنقلات بـ"الداخلية" ضخت دماء جديدة بالوزارة

قال سامي عبدالراضي، مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، إن هدف حركة التنقلات الجديدة في وزارة الداخلية هو ضخ دماء جديدة مع الاستفاتدة من الخبرات الموجودة سلفًا في الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن حركة التنقلات تم الإعداد لها منذ أسبوعين، معقبًا: "اللواءات دفعة 80 و81 خرجوا على المعاش، وفي تصعيد للواءات دفعة 83 و84".

وتابع أن حركة التنقلات في هذا التوقيت تعتبر حافزًا كبيرًا لدى قيادات الداخلية، الذين يظهرون إمكانياتهم وخبراتهم الممتدة عبر العمل طوال 30 عامًا بالوزارة.

وأردف: "معدل التعامل الأمني في التعامل مع الإرهاب، يوضح أن الأوضاع في سيناء هدأت كثيرًا، ومكافحة الجرائم زادت فعاليتها كثيرًا، ونتوقع من هذه الحركة منع الجرائم والعمليات الإرهابية وتقليلها".

وأشار عبدالراضي إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالي، كان قيادة كبيرة في جهاز الأمن الوطني، موضحًا أن لديه استراتيجية واضحة ورؤية متكاملة للتعامل مع الإرهاب في مصر وخاصةً في سيناء وبعض المحافظات التي كان يحدث فيها عمليات إرهابية في السابق.