مسؤول يهاجم إعلامية بسبب تقرير: "صوركم قديمة.. وبتشوهوا حديقة الحيوان"

علق اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على تقرير أذاعه برنامج "مساء DMC"، بشأن سوء حالة الحيوانات في حدائق الحيوان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "الكلام ده غير حقيقي، والصور قديمة، ده تقرير قديم بيتعاد من 2012، هو في غرض معين إننا نشوه حدائق الحيوان".

وأضاف أن مصر عضو في الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، وهو ثاني أهم اتحاد بعد الاتحاد الأوروبي، ونحضر اللقاء السنوي للاتحاد الإفريقي وأثنوا على عودة الروح لحديقة حيوان الجيزة خلال آخر عامين.

وتابع: "تولينا المسؤولية قبل عامين وعملنا على تطوير حديقة الجيزة والإسكندرية والفيوم، ونتبع معايير الاتحاد الإفريقي وتعاليم الدين، والأطباء البيطريين في الحدائق مهنيين لأقصى درجة".

ورد محمد حكيم كبير مراسلي البرنامج على اتهام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قائلًا إنه تم تصوير التقرير على مدار 15 يوما، موضحًا أن التقرير لم يكن فيه إلا لقطة أرشيفية واحدة.