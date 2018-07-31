قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تمكنت من تحصيل 566 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2017/ 2018، بالرغم من أنه كان مستهدف تحصيل 537 جنيها، معقبًا: "عملنا طفرة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن العام المالي الذي سبقه شهد تحصيل 409 مليارات دولار، موضحًا: "زودنا القيمة المضافة وقطاع مكافحة التهرب يعمل بأفضل صورة، والاقتصاد غير الرسمي، وابتكرنا مأمورية كبار المهن الحرة والتصرفات العقارية وهو ما نشط الحصيلة الضريبية".

وتابع: "مصلحة الضرائب لم تعمل بهذا الشكل منذ 25 عامًا".