قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب في العام المالي الماضي 2017/2018 عملت بكفاءة لم تحدث منذ 25 عامًا، موضحًا أنه تم تحصيل 566 مليار جنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن تحصيل الضرائب من المهن الحرة "الفنانين والإعلاميين ومكاتب المحاسبة كمثال" لم يكن يتم بصورة جيدة حتى عام 2016/2017 حيث بلغت الحصيلة حوالي 500 مليون جنيه فقط.

وتابع: "كانت أزمة كبيرة، وأنشأنا وحدة في مكتب رئيس المصلحة، وأحلنا 1561 إلى وحدة كبار المهن الحرة، لنحصل حوالي 1.6 مليار جنيه العام المالي الماضي".