قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن القوى الفنية التابعة للمصلحة تواجه مشكلة في جمع الضرائب من الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه تم فتح 220 ألف ملف العام الماضي و230 ألف ملف ضريبي العام الحالي.

وتابع: "نسعى هذه الأيام لزيادة الحملات، لكن في بعض الأماكن زي مدينة نصر والعاصمة الإدارية في منطقة واحدة، وعاوزين قوة فنية وناس بتنزل كل يوم".

وأردف: "فاتحين نصف مليون ملف ولسه".

وأوضح تصالحنا مع حوالي 120 ألف حالة تهرب ضريبي خلال العام المالي الماضي 2017/2018، حيث دفع المتهربون الضرائب المستحقة والغرامة.