قال المهندس عبدالله حامد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إن إدارة الموارد المائية نجحت في إنجاز مشروع حماية مدينة نويبع من مخاطر السيول في وقت قياسي، حيث أوشك المشروع على الانتهاء بنسبة تنفيذ 95%، لافتا إلى أن مراحل التنفيذ تتم وفقا للخطة الموضوعة، ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع قريبا.

وأضاف حامد، في تصريح صحفي له، اليوم، أن نسبة التنفيذ بالأعمال الجارية ببحيرة قديرة بوادي وتير التابع لمدينة نويبع في مراحل التشطيب الأخيرة، حيث بلغت 95% والسعة التخزينية للبحيرة 1.5 مليون متر مكعب بتكلفة حوالي 13.6 مليون جنيه، موضحا أنه يتم تنفيذها للتنمية وحصاد مياه الأمطار وتغذية الخزان الجوفي ولحماية طريق النقب "نويبع- طابا" الاستراتيجي من أخطار السيول.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء إلى أن الأعمال الجارية ببحيرة الصاعدة السمرا في مراحل التشطيب الأخيرة أيضا، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95% بسعة تخزينية 160 ألف متر مكعب، وتكلفة تقديرية حوالي 8 ملايين جنيه، ويتم تنفيذها لحماية منطقة المزينة والمنشآت بمدينة نويبع، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لحماية مدينة نويبع من مخاطر السيول وصلت إلى 21.6 مليون جنيه.