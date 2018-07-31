بدأ منذ قليل التصويت في الجولة الثانية لانتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين والتي تعاد اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني للمصوتين في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين الحالي والمرشح علي منصب النقيب للدورة الجديدة 2018-2021 إن الـ17 لجنة فرعية التي ستجري بها الانتخابات بدأت في استقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، موضحا أن جميع اللجان بالقاهرة الكبري والمحافظات افتتحت في موعدها ولم تشهد أي تأخير.

وأضاف لـ"الوطن"، أن النصاب القانوني المطلوب لاكتمال عملية لانتخابات اليوم هو حضور 25% من أعداد المصوتين اي 1210 أصوات، لافتا إلي ان النقابة ناشدت المرشدين السياحيين بضرورة المشاركة غدا لصنع مستقبل النقابة خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الانتخابات تجري لاختيار مجلس نقابة جديد مكون من رئيس و8 أعضاء للدورة الانتخابية 2018 - 2021، مشيرا إلى أن الانتخابات يخوضها 6 مرشحين على منصب النقيب هم "الدكتور رامي سمير فرج، وحسن النحلة النقيب الحالي، وأمير العتمة، ومحمد غريب النقيب الأسبق، وإيناس خطاب، وطارق فرج".

فيما يخوض الانتخابات على منصب العضوية 35 مرشحا يتم اختيار 8 أعضاء منهم فقط.

وأضاف النحلة أنه تم تخصيص لجان للمغتربين خارج القاهرة بكل من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والأقصر وأسوان فيما تم تخصيص لجنة للوافدين من المحافظات بمقر النقابة الفرعية بالهرم.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الإدلاء بالصوت بالنسبة للمرشدين سيكون بكارنيه النقابة لعام 2017-2018 أو إيصال السداد للرسوم لهذا العام إلى جانب البطاقة الشخصية أو جواز السفر، لافتا إلى أن كل ناخب سيتسلم استمارتين للتصويت واحدة لاختيار النقيب وأخرى لأعضاء مجلس النقابة.

وأشار إلى أنه يلزم للنقيب للفوز برئاسة النقابة الحصول على نسبة 50%+1 من أصوات المصوتين بالانتخابات وفي حال عدم الحصول على تلك النسية تجري جولة الإعادة بين أعلى 2 حصولا على الأصوات بين المرشحين.

يشار إلى أن عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم بتلك الانتخابات يبلغ نحو 7250 عضوا.