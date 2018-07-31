وزير الداخلية يصدق على انتخابات "الملي للأرمن الأرثوذكس" بالإسكندرية

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، أول قرار للوزير محمود توفيق، وزير الداخلية الجديد، بعد توليه منصبه.

وصدق توفيق، في قراره، على نتيجة انتخابات هيئة مكتب المجلس الملي وأعضاء مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية وهيئة مكتب مجلس الإدارة.

وتضمن التشكيل أن يكون أعضاء هيئة مكتب المجلس الملي حتى 8 ديسمبر 2018، كل من "ديكران فاهان الكسانيان، نائبا لرئيس المجلس الملي، وجورج ليون ليكيان، وكيلا لنائب الرئيس، وأرمن هرانت كافوكجيان، سكرتيرا لهيئة المكتب".

وشمل القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة البطريركية لمدة عامين حتى 8 ديسمبر 2019، كلا من "فاهي نوريرا بن أوهانيان، وهاكوب سيروب هاكوب توتونجيان، وجاري باغوص كرابيت بوهجليان، وجاربيس أرتين جرابيت جرجريان، وكريستيان جارابيد إيليا طوسنيان، ودانيال هرانت تانيليان، ورافي زهراب كاريكين خاجيك ناخشكريان".

أما أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة الجديد حتى 8 ديسمبر 2019، هم كلا من "فاهي نوراير بن أوهانيان، رئيسا لمجلس الإدارة، وهاكوب سيروب هاكوب توتنجيان، نائبا لرئيس المجلس ووكيلا له، وكريستيان جارابيد إيليا طوسنيان، سكريرا للهيئة، وجاري باغوص كرابيت بوهجليان، أمينا للصندوق".