"90 دقيقة" يكشف تفاصيل المشروع القومي لعلاج "فيروس سي" الليلة

يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، الدكتور يحبى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في حلقة خاصة عن تفاصيل وإنجازات المشروع القومي لعلاج المصريين من فيروس "سي"، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويستعرض الدكتور الشاذلي، إنجازات مصر على مدار السنوات الأربع الماضية في ملف علاج المصريين من فيروس "سي"، وكيف تحولت مصر من دولة كانت من الأكثر معاناة وانتشارا للمرض، لدولة قاربت على اﻻنتهاء من علاج جميع المرضى، باﻻضافة إلى علاجها مرضى آخرين من دول أخرى.

ويقدم الشاذلي، خلال الحلقة، مجموعة من اإرشادات الطبية والصحية لمرضى فيروس "سى"، الذين تم شفاءهم حتى ﻻ يعود لهم المرض، والذين ما زالوا يتلقون العلاج.