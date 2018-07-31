وكيل "صحة أسيوط" يكشف كواليس احتجاج الأهالي بعد وفاة مريض بـ"الغنايم"

كشف محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن كواليس واقعة احتجاجات الأهالي عقب وفاة مريض بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الغنايم المركزي، أثناء تلقيه العلاج.

وقال وكيل الوزارة، في برنامج "صباح دريم" عبر شاشة قناة "دريم": "المريض كان يعاني من قصور في الشريان التاجي، وأصيب بجلطة في القلب وتوفي في الرعاية المركزة"، موضحة أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الغنايم يتوافر بها 11 جهاز غسيل كلوي، وتخدم 46 مريضا بصفة دورية في 3 دورات يومية مختلفة.

وأضاف أن هناك 3 أجهزة فقط بالوحدة تحتاج إلى تغيير خلال الفترة المقبلة، رغم عملها بصورة جيدة إلى حد ما، مشيرًا إلى وجود أطباء متخصصين للإشراف على مدى جاهزية أجهزة الغسيل الكلوي، وفي حالة وجود أي إهمال أو تقصير فإن العقاب يكون شديدا.