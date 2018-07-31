أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الانتهاء من إعداد ملف كامل عن الأسباب الحقيقية وراء وقوع حادث قطار 982 مكيف القاهرة أسوان، والذى وقع صباح الأحد الماضي، يسلمه اليوم للدكتور هشام عرفات وزير النقل، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال وقوع الحادث، موضحا أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل الحقيقية وراء الحادث فى التوقيت المناسب.

وقال رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن حركة تشغيل مسير القطارات تعمل بانتظام على مختلف خطوط السكك الحديدية، منذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أمر بتكثيف تواجد فرق الصيانة والطوارئ والمراقبة على جميع خطوط السكة منعا لتكرار الحوادث، موضحا أن الهيئة تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتطوير البنية الأساسية لها، وإحداث طفرة كبيرة بها.

ومن ناحية آخرى، أفاد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، لـ"الوطن"، بأن المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، يدرس حاليا إجراء حركة تغييرات كبيرة بين قيادات السكة الحديد.

يذكر أن قرر وزير النقل تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، لبحث أسباب خروج جرار وعربات قطار رقم 982 مكيف "القاهرة-أسوان" عن القضبان.