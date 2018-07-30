أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم إعداد تقرير مفصل وشامل، عن أسباب خروج جرار وبعض عربات قطار 982 مكيف "القاهرة - أسوان" على خط القاهرة السد العالي عن مساره، أمس الأحد، حتى يتم تقديمه للدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الإثنين، وذلك بناءً على ما انتهت إليه اللجنة الفنية التى شكلها الوزير برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والمخاطر المهندس محمد عامر.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إن حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، منتظمة ما عدا من محطة أسوان إلى أدفو لحين رفع جميع حطام عربات القطارات، موضحًا أن الهيئة تواصل العمل على قدم وساق لتنفيذ جميع خططها التطويرية، حتى يتم إحداث طفرة حقيقية بالسكة الحديد.

يذكر أن وزير النقل قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشؤون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، لبحث أسباب خروج جرار وعربات قطار رقم 982 مكيف "القاهرة - أسوان" عن القضبان.