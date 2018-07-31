انتهت منذ قليل، صلوات القداس الإلهي بكنيسة دير أبو مقار بوادي النطرون، بحضور جثمان رئيس الدير الأنبا أبيفانيوس.

وكان الأنبا بطرس الأسقف العام، تولى خدمة القداس وشاركه نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان وعدد من رهبان الدير وأسرة الأسقف الجليل المتنيح، وتوافد عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان للمشاركة في الجنازة.

وكان جثمان رئيس الدير، وصل إلى الدير قادما من مستشفى دمنهور، تمهيدا لإقامة صلوات تجنيزه، وكان في استقبال الجثمان الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مقار أسقف الشرقية العاشر من رمضان والآباء رهبان الدير.