قال المهندس مازن عباس، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية بقري عزب القصر بمركز الداخلة.

وأضاف مازن، أن تنفيذ المشروع بتكلفة 9.6 مليون جنيه، بهدف تحسين حالة الجهود الكهربية وتخفيف الأحمال، إضافة إلي تركيب 4 منظمات جهد كربي لخطوط الكهرباء في مناطق قري المنيرة وباريس وغرب الموهوب وآبار الداخلة بهدف تحسين واستقرار جهود التغذية خلال أشهر الصيف.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الكهرباء، أن قطاع الكهرباء بالمحافظة انتهي من تنفيذ عدة مشروعات خلال موازنة العام المالي المنقضي بهدف تحسين مستوى الخدمة الكهربية لأبناء الوادي الجديد.