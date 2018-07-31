قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها تتطلع إلى تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل، لإعلان شرم الشيخ كمدينة خضراء، بهدف الانتهاء من جميع الإجراءات لهذا الأمر.

جاء ذلك، خلال لقاءها بمفوض الاتحاد الأوروبي، ايفان سيركوش، لمناقشة مجالات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد في مجالات البيئة، خاصة "تغير المناخ، المخلفات، واستضافة مصر مؤتمر التنوع البيولوجي نوفمبر المقبل".

وتباحث الجانبان حول المشاركة في الأسبوع الدبلوماسي للمناخ في سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى رفع الوعي حول قضايا تغير المناخ وتعزيز عمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا المجال بمصر.