استطاع الفنان الراحل سعيد صالح، على مدار مشوار طويل من العمل الفني، تحقيق نجاح كبير سواء في المسرح أو التليفزيون، فقد كانت له بصمات واضحة، جعلته في مقدمة الصفوف الأولى بين أبناء جيله، وتحل اليوم ذكرى ميلاده، فهو من مواليد المنوفية، في 31 يوليو، عام 1938.

وترصد "الوطن" أبرز اللقاءات التليفزيونية التي ظهر فيها الفنان الراحل سعيد صالح:

في آخر حوار تليفزيوني له، مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح"، عبر شاشة تليفزيون "الحياة"، كانت علامات المرض قد ظهرت عليه بشدة، وتحدث بصعوبة أمام الكاميرا، حيث أكد خلال الحوار، أنه بخير، نافيًا إصابته بمرض الزهايمر، كما تردد في الآونة الأخيرة من حياته، إذ أنه كان على دراية بالأحداث كافة، كما تحدث عن علاقته بابنته وزوجته.

ونفى خلال الحوار، بعض الشائعات المتعلقة بأسرته، والمتعلقة بوجود خلافات مع ابنته زوجته أيضًا، وحقيقة منعها له بالخروج من المنزل، كما تحدث عن علاقة الصداقة بالفنان عادل إمام.

وعبر قناة "روتانا سينما"، تحاورت الإعلامية هالة سرحان، الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، في حلقة خاصة، للحديث عن مشوارهما الفني، حيث تحدثان عن الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في الستينيات والسبعينيات، وتأثير تلك الفترة على الحالة العامة للمسرح، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي أحدثته مسرحية "مدرسة المشاغبين".

حرص "صالح"، على مواجهة جميع الشائعات التي حاوطت مسرحية "مدرسة المشاغبين"، عبر التليفزيون الكويتي، والاتهامات المُتعلقة بإفساد أوضاع الطلاب في المدارس، والاستخفاف بهيئة التدريس، بالإضافة إلى اقتباسها من عمل فني أجنبي.

وتحدث عن النجاح الكبير الذي حققته تلك المسرحية، قائلًا: "أنا زهقت من النجاح ده، وكأن مفيش إلا هي.. خلاص بقالها 9 سنوات"، لافتًا إلى أسباب النجاح يرجع إلى تسليطها الضوء على مشاكل الشباب، حيث إن المسرح كان بعيدًا عن مشاكلهم لسنوات طويلة.

وكشف عن علاقته بالفنان عادل إمام، منذ الصغر، ومدى تأثير الصداقة بين طرفين في نجاح أي عمل فني مشترك بينهما، حيث أكد على وجود "كيميا" بينهما، تسهل عليهما خلال التصوير.