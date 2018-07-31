شهدت الجولة الثانية لانتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحين التي تعاد اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني للجولة الأولى من الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي، إقبالا ضعيفا من الناخبين حتي الان.

وقالت هدى راضي، مرشحة علي منصب عضوية النقابة، إن إقبال الناخبين على التصويت ضعيف للغاية.

وأضافت لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب التصويت خلال الساعتين المقبلتين، موضحة أن النصاب القانوني لإجراء الفرز في الانتخابات اليوم هو 1820 صوت، وحال عدم الوصول للنصاب القانوني فإن النقابة ستحدد موعد جديد لإجرائها.

يشار إلى أن 41 مرشحا يتنافسون للفوز بمقاعد مجلس إدارة النقابة الـ9 "رئيس و8 أعضاء"، وعلى منصب النقيب يتنافس 6 مرشحين فيما يتنافس على العضوية 35 مرشحا.