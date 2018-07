تكشف الإعلامية شيرين حمدي، مقدمة برنامج "كلام بنات"، عبر شاشة قناة "Ten"، كواليس الجزء السادس من المسلسل الأمريكي الشهير "Orange is the new black"، من داخل برلين، في حلقة يوم الخميس المقبل وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتجري "حمدي" لقاءات حصرية مع نجوم المسلسل "دانيال بروكس"، و"ناتشا ليون" و"جاكي كروز"، حيث يروون حكايات أصعب المشاهد المثيرة، وما مصير سيدات سجن النساء، وكيف نجح صناع العمل في تشويق المشاهدين.

برنامج "كلام بنات" يُبث عبر قناة "Ten"، تقدمه شيرين حمدي، ونرمين الشريف، وسارة حنفي، يوميًا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.