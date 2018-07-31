شيع الآلاف من أهالي مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم في طريق "القاهرة– الإسكندرية" الصحراوي.

خرجت الجنازة من مسجد أبو بكر الصديق بمدينة بلقاس، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي المدينة الذين تجمعوا لتشييع جثامين 5 من أولاد وأحفاد الشيخ محمود عبد اللطيف عثمان.

ووقع الحادث بين سيارة ملاكي الدقهلية قيادة المهندس عبدالله محمود عبداللطيف عثمان، 31 سنة، والذي اصطدم في دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بعد أن ظهرت فجأة أمامه فلم يستطع مفاداتها واصطدم بها، ما أدى لانحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته، ونجله الطفل البالغ من العمر عامين، وزوجة شقيقه ونجلها الذي يبلغ من العمر 6 أشهر.