أطلق المطرب الشاب محمد شاهين برومو أغنيته الجديدة "احنا الجدعان" على صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام اسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومن إنتاج شركة "M touch"، ومن إخراج إسلام الخولي، وتحمل الأغنية طابع الموسيقى الهندية.

وكان نجم ستار أكاديمي محمد شاهين قد طرح البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة منذ يومين تمهيداً لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وتعاون "شاهين" في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، وليد رياض، ومحمدي.