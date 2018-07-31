شارك الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، في احتفالية "عطاء بلا حدود"، التي أقيمت اليوم بمركز الجراحة الجديد، لتكريم 6 من الأمهات المثاليات، و72 من المحالين على المعاش بمستشفيات جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف البحراوي، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس المستشفيات، والدكتور عبدالمنعم أبو شرخ أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين والقائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور هشام عنان مدير عام المستشفيات، وعدد من المديرين والعاملين بالمكرمين وذويهم.

واستهل عبد الباري كلمته في الاحتفال بتقديم التهنئة والتحية للطالب محمد عمر بحقوق الزقازيق، وأسرته، الذي تم تكريمه ضمن الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية من رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، مؤكداً أنه نموذج للطالب المصري البطل، وخير مثال للإصرار وحب الحياة ولم تقف إعاقته لتحقيق النجاح والتميز.

وتابع: "مناسبة اليوم جاءت لتكريم زملاء لنا شاركوا في رحلة البناء إيمانا بأهمية دور الطاقم الفني والطاقم الإداري، والهيئة المعاونة، والذي يقف مساندا إلى جنب مع الطبيب في منظومة متكاملة".