توفى صباح الأحد، الأنبا ابيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في "رحيل مفاجئ" كما وصف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، وفاة الأسقف.

ومنذ دقائق، انتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من مشهد صلاة الجنازة على جثمان الأسقف "ابينفانيوس"، وذلك برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان قد تنبأ الراهب إينفانيوس بموعد وفاته، وجاء ذلك بعدما أعلن القس شنودة المقاري، أحد رهبان دير أبو مقار، خلال مداخلة هاتفية له في أحد القنوات المسيحية قائلا:" سيدنا الأسقف إينفانيوس أعطى تصريحات من أسبوع لأحد الآباء في الدير أن أيامه خلصت وأنه قرب يتنيح".

واستكمل شنودة المقاري، حديثه قائلاً: "لما حد بيتنيح في الدير بيدفن في طافوس الدير والطافوس دا عبارة عن عيون، وفوجئنا بواحد جاي ومعاه الرخامة بتاعة سيدنا، وأن سيدنا وصاة من 4 أيام عليها وفي أحد الآباء في الدير أعلن عن اعتكاف الأنبا من السبت الماضي وحتى أحبائه استغربوا اعتكافه في الوقت هذا لأن الاعتكاف في الدير في فترات الصوم، وإحنا خلصنا صوم الرسول وداخلين على صوم العذراء يعني هذا توقيت مينفعش فيه اعتكاف ولكنه الأنبا أعطانا علامات إننا ها نفهم الكلام ده يوم الأحد وبالفعل عرفنا ليه كان بيعتكف".