سلم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، مبلغ مليون و350 ألف جنيه، للدكتور محمد عبد الحليم، طبيب بشرى، قيمة التعويض المستحق له عن فقدانه أسرته بالكامل المكونة من زوجته وأبناءه الـ4 في حادث غرق "عبارة السلام 98".

وقالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب توصل مؤخرا لـ"عبد الحليم" في منزله بمركز بسيون الغربية.

وكان الجهاز بدأ فى تسليم ضحايا العبارة التى غرفت فى مياه البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها 1034 مواطن مصرى، أموال التعويضات التى حددتها الجهات القضائية وتم صرفها من الأموال والممتلكات المملوكة لمالك عبارة السلام "98"، إلا أن الدكتور محمد عبد الحليم رفض استلام مبلغ التعويض عن أسرته، ولجأ الى المحاكم المدنية ودوائر التعويضات التى رفضت دعواه.

مصادر: الجهاز شكل لجنة سلمت الطبيب محمد عبد الحليم المبلغ بمنزله نظرا لحزنه على فقدان أسرته

وأوضحت المصادر، أن الجهاز بدأ فى البحث عن الدكتور محمد عبد الحليم منذ مارس 2016، بعد الفصل فى جميع الدعاوى التى أقامها بنفسه للتعويض، وتمكن الجهاز من التوصل لعنوانه بمركز بسيون بالغربية، حيث قام بطلب حضوره لاستلام مبلغ مليون و350 ألف جنيه عبارة عن 300 ألف جنيه عن كل ابن من أبنائه الاربعة و150 الف جنيه لزوجته.

وذكرت المصادر أن "عبد الحليم" لم يتمكن من الحضور لجهاز الكسب غير المشروع لاستلام المبلغ، وذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التى كان يمر بها بسبب فقدانه أسرته بالكامل، وارسل أحد أقاربه لاستلام المبلغ.

وأشارت المصادر، إلى أنه نظرا لكبر قيمة المبلغ ومراعاة للظروف التى يمر بها الدكتور محمد عبد الحليم وتجاوز سنه الـ64 عام، قرر جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال لمحل إقامته، حيث قاموا بتسليمه مبلغ التعويض ليكون أخر شخص يتسلم قيمة التعويض من ضحايا عبارة السلام 98.