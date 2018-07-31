أدى المستشار حنفي علي جبالي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع مع "جبالي" بعد أداء اليمين، حيث أكد أهمية دور المحكمة الدستورية في الحفاظ النظام القانوني والدستوري، باعتبارها الحارس على أحكام الدستور.

وشدد على دعم مختلف أجهزة الدولة للمحكمة الدستورية في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وفي سياق متصل، منح الرئيس، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، اليوم، للمستشار عبد الوهاب حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

وأعرب الرئيس، عن خالص التقدير للمستشار عبد الوهاب، لما بذله من جهدٍ وتفانٍ في إنفاذ القانون، وحماية العدالة، والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.