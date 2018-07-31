أحالت نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام لنيابة العمرانية والطالبية، المتهمين في واقعة مقتل "أطفال المريوطية"، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.

جاء قرار الإحالة بعدما تسلمت النيابة تحريات المباحث، التي حددت دور كل متهم في الواقعة، وأيضا تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم، الذي أكد أن سبب الوفاة اختناق وحروق، وأيضا تقرير المعمل الجنائي، الخاص بحريق الشقة "مسرح الجريمة".

وبحسب مصادر قضائية، أن القضية تضم 4 متهمين هم "أماني 35 سنةـ أم الأطفال"، وصديقتها "سها"، وزوج الأخيرة "محمد"، سائق، اتفقوا على نقل جثامين الأطفال الثلاثة بعد مصرعهم خنقا وحرقا داخل غرفة في شقة بالطابق الرابع بالعقار رقم 35 من شارع مكة المكرمة، بمنطقة الطالبية، وإلقاء جثثهم أسفل كوبري المريوطية لإخفاء معالم الجريمة.

وجاء دور المتهم الرابع وهو "الأب الرسمي للأطفال"، ويدعى "حسان"، وذلك بعدما حبسه من قبل جهات التحقيقات بتهمة التستر على الجريمة، ومحاولة مساعدة المتهمة على الهرب.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق وناظرت جثامين الأطفال الثلاثة محمد 5 سنوات وأسامة 4 سنوات، وفارس عامين، إخوة من الأم فقط بعد زواج أمهم عرفيا من ثلاثة أشخاص، وتحريات المباحث النهائية التى حددت دور كل متهم فى الواقعة، وأقوال الشهود.

كانت نيابة العمرانية، قد قررت، حبس المتهمين الأربعة على ذمة القضية.