أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي" امتحانات الدور الثاني علي فترتين الفترة الأولى 37 امتحانا، والثانية 4 امتحانات.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم.

وأضاف مجاهد، المنتدبين بمراجعة الأوراق الامتحانية وحرروا محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات، والطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، لا توجد أخطاء فنية