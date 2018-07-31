قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى العاصمة، غدا.

وأضاف عطية، لـ"الوطن"، أن مؤشرات النجاح جيدة، مؤكدًا أن نسبة نجاح الدور الأول بلغت 78%.