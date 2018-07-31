قنصلية سوريا بالقاهرة تحتفل بذكرى تأسيس الجيش السوري

أقامت القنصلية السورية بالقاهرة اليوم احتفالا بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الجيش العربي السوري، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة المصرية وبعض من رؤساء الاحزاب الناصرية والعسكريين السابقين.

وقال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لـ"الوطن"، أنه تلقى دعوة من السفارة السورية لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، للاحتفال بذكرى مرور 73 عاما على تأسيس الجيش العربي.

وتابع: "نحن نعلم أن الجيش المصري مرتبط بالجيش السوري تاريخيا، حيث كان يسمى الجيش السوري الجيش الأول الميداني للجيشين الميدانيين الثاني والثالث في مصر، وكانت حرب 1973 مثلت ملحمة مشتركة بين الجيشين وكانت مجالا واسعا للتنسيق السياسي والعسكري بين البلدين، وكان هناك عبقرية في اختيار توقيت حرب اكتوبر المجيدة التي تناسب الطقس في سوريا".

واعتبر الشهاوي أن الجيش العربي السوري يحقق الآن انتصارات على الإرهابيين، واستطاع أن يقضى على داعش في حلب والرقة، مؤكدا أن مصر لديها موقف ثابت من الأزمة في سوريا هدفها الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها ودعم جهود الحل السياسي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعادة إعمار هذا البلد العزيز.