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الوطن

عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

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بالصور| صدق أو لا تصدق.. الغيوم تقبل بعضها في سماء الصين

بالصور| صدق أو لا تصدق.. الغيوم تقبل بعضها في سماء الصين

قنصلية سوريا بالقاهرة تحتفل بذكرى تأسيس الجيش السوري

قنصلية سوريا بالقاهرة تحتفل بذكرى تأسيس الجيش السوري

قائد الفريق المكرم بمؤتمر الشباب يطالب وزير الطيران المدني بالدعم

قائد الفريق المكرم بمؤتمر الشباب يطالب وزير الطيران المدني بالدعم

إحالة 31 من العاملين بمخازن المحلة للتحقيق

إحالة 31 من العاملين بمخازن المحلة للتحقيق

650 جنيها منحة عيد الأضحى للعاملين في جامعة بنها

650 جنيها منحة عيد الأضحى للعاملين في جامعة بنها

برلماني: العمل البسيط أفضل من الجلوس على المقاهي

برلماني: العمل البسيط أفضل من الجلوس على المقاهي

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أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"

شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"

في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"

في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"

الدورى 60.. «7 مليارات جنيه» تتسابق بالملاعب المصرية

الدورى 60.. «7 مليارات جنيه» تتسابق بالملاعب المصرية

بعد ميل عقار أسيوط.. خبراء يوضحون المعايير الواجب مراعاتها في البناء

بعد ميل عقار أسيوط.. خبراء يوضحون المعايير الواجب مراعاتها في البناء

جار أسماء الرفاعي يسرد تفاصيل مقتلها:

جار أسماء الرفاعي يسرد تفاصيل مقتلها: "شنقها بطرحتها وسرق هاتفها فقط"

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