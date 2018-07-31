بدأ منذ قليل المستشار محمد صلاح، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، عملية حصر أعداد المصوتين في الانتخابات المنعقدة اليوم بـ 17 لجنة فرعية أجريت بها الانتخابات بـ7 محافظات وذلك لمعرفة الأعداد التي أدلت بأصواتها في الانتخابات اليوم، وهل وصلت للنصاب القانوني لاستكمالها وهو 25% من أعداد المسددين أي نحو 1820 صوت لحين بدء عملية الفرز.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ستم إنهاء العملية الانتخابية والتجديد لمجلس النقابة الحالي لمدة لا تقل عن 3 أشهر يدعو خلالها لانتخابات جديدة.

وأكدت مصادر باللجنة القضائية المشرفة على انتخابات "المرشدين السياحيين" لـ"الوطن" أن المؤشرات تشير إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية وعليه يتم إلغاء الانتخابات والتجديد لمجلس النقابة الحالي.