استمرار فعاليات دورة تعليم الحرف اليدوية للسيدات في الغردقة

استمرت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للحرف اليدوية بعنوان "السيدات يمضين قدما" في مجالات الخياطة والكروشية والإكسسوارات لعدد 60 سيدة وفتاة بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري في مدينة الغردقة.

وبدأت فعاليات الدورة التدريبية من يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري ولمدة 20 يومًا لتدريب السيدات على حرف يدوية يستطعن من خلالها البدء في تنفيذ المشروع الخاص بهم لكسب مصدر رزق للأسرة ككل.

وأكد رضا متولي، وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، أن هذه الدورة تأتي بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر ووحدة النوع الاجتماعي "الجندر"، وجمعية التدريب المهني والأسر المنتجة بالمحافظة.