أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة جلال آباد وولاية فاراه غربي أفغانستان، ما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة تلك الهجمات الإرهابية الدامية.

وأكد البيان على موقف مصر المنادي بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تستهدف معالجة الجذور والعوامل الاقتصادية والفكرية، التي تقف خلف تلك الظاهرة، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والملاذ الآمن لها.