قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن محور العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن محاور البرنامج الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارتي التموين والتضامن المسؤولتان عن ذلك المحور.

وأضاف "كمال"، في حوار لبرنامج "رأي عام"، قناة "TEN"، الثلاثاء، أن هناك 7 فئات تتيح لهم إضافة المواليد بحق أقصى 3 أطفال في بطاقة التموين، هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة، ومعاش السادات ومبارك، والأرامل والمطلقات، والقُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيهًا شهرياً، المتعطلين ومن في حكمهم، الحاصلون على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص؛ بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه؛ بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.

وتابع أن تكامل قواعد البيانات بين وزارات الحكومة يسمح لنا بمراقبة الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقات، وأي شخص سيقدم مستندات غير صحيحة سيحرم من الخدمة التموينية.